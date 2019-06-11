Легенда английского футбола: на ЧМ-2018 я ощутил страдания россиян

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Экс-защитник лондонского «Арсенала» и сборной Англии Сол Кэмпбелл рассказал о том, какое ощущение у него сложилось о России после посещения чемпионата мира по футболу 2018 года, передает «Чемпионат.com».

44-летний футболист заявил, что ему понравилось в России.

«Если честно, я даже при прогулке по улицам ощущал историю этой страны. Представлял, как тут все было в давние времена. Мне кажется, что я реально ощутил страдания русского народа. Однако при этом и его огромную силу. Особенно заметно это было в Волгограде, где я посещал музеи», — сказал заявил бывший защитник «канониров».

Сборная Англии стартовала на турнире 2018 года с матча группового этапа. Британцы встретились с командой Туниса в Волгограде. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «трех львов».

Англия смогла дойти до 1/2 финала турнира, однако уступила сборной Хорватии. В матче за бронзу английчане также не смогли победить, проиграв национальной команде Бельгии.

На счету Кэмпбелла два титула чемпиона Англии.

С 2018 года он работает наставником «Маклсфилд Таун», выступающего в четвертом дивизионе чемпионата страны.

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