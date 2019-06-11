Форвард «Голден Стэйт» Дюрант получил очередную травму
Нападающий «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант получил очередную травму в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против «Торонто Рэпторс», сообщает «Советский спорт».
Игрок впервые вышел на площадку с полуфинальной серии Западной конференции против «Хьюстон Рокетс». Тогда он получил травму икроножной мышцы.
В решающем матче финальной серии Дюрант совершил неудачный маневр и упал. Баскетболист держался за правый ахилл и смог покинуть пределы площадки только с посторонней помощью.
В матче идет третья серия, «Голден Стэйт» пока лидирует.