Избрана мера пресечения для подозреваемых в убийстве борца в Южном Бутово

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Черемушкинский суд города Москвы принял решение по подозреваемым по делу о драке в парке, в ходе которой погиб мастер спорта по греко-римской борьбе Сергей Чуев, сообщает агентство «Москва».

Согласно решению суда, все подозреваемые останутся под стражей до 8 августа 2019 года.

«Решением суда в отношении пятерых подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 августа», — проинформировала пресс-секретарь суда Ирэна Козаева.

Стоит отметить, что еще один подозреваемый был задержан днем ранее.

В ночь с 7 на 8 июня Чуев сделал замечание группе людей в районе Южное Бутово. Завязалась драка, Чуев упал в пруд и из-за полученных ударов утонул.

Ранее сообщалось, что опубликованы фото подозреваемых в убийстве борца в Южном Бутове.