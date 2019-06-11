Выступающий за Россию олимпийский чемпион может вернуться в США

<img src="//img.gazeta.ru/files3/577/11661577/wild-pic905-895x505-72074.jpg">

Двукратный олимпийский чемпион, сноубордист Вик Уайлд, выступающий за сборную России, может вернуться в США, сообщает «Советский спорт».

Такое решение спортсмен может принять, если Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) решит не допускать его до стартов.

«ФМБА признало меня непригодным к спорту, хотя мои австрийские врачи заключили, что я здоров и могу выступать. Я не готов бросить сноуборд, у меня все еще есть паспорт США. Больше не позволю этим бессильным идиотам из ФМБА распоряжаться моей карьерой», — написал Уайлд в своем инстаграме.

Он также отметил, что если решение не будет найдено, то эта неделя станет для него последней в качестве российского спортсмена.

Ранее сообщалось, что олимпийскому чемпиону из США разрешили тренироваться со сборной России.