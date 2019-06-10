Инициатор скандала с капитаном сборной Турции: это был не туалетный ершик!

СМИ нашли мужчину, который поднес ко рту капитана сборной Турции по футболу Эмре Белезоглу шетку для мытья посуды, сообщает «Советский спорт».

Этим человеком оказался бельгиец Корентен Сьяман. Он заявил, что не хотел никого оскорбить этим поступком.

«Со мной в Исландии приключилось что-то странное. В ожидании моего рейса в Бельгию я увидел в аэропорту сборную Турции и решил подражать журналистам, достал щетку. Охрана не обратила на меня внимания. Некоторые журналисты подумали, что я «беру интервью» у игрока с помощью туалетного ершика и в турецких СМИ разразился скандал», — сказал Сьяман.

Также он отметил, что это была чистая щетка для посуды.

«Я никого не хотел оскорблять. Я даже спросил у Белезоглу вопрос про ощущения после победы над Францией», — добавил бельгиец.

Ранее сообщалось, что на поступок Сьямана негативно отреагировали болельщики и пресс-секретарь президента Эрдогана.