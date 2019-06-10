Руководство «Бешикташа» отрицает вызов проституток для юношеской команды

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Руководство «Бешикташа» выступило с заявлением в связи с информацией о том, что игроки команды U16 вызвали в отель проституток на юношеском турнире в Греции, сообщает «Советский спорт».

Как заявили в немецком издании Bild игроки вызвали девушек легкого поведения через тренеров, которые ранее уже пользовались услугами проституток. Утром футболисты даже пригласили девушек на завтрак, что увидели родители некоторых игроков.

Однако в клубе отрицают информацию о вызове девушек легкого поведения.

«Один футболист позвал свою девушку в отель. Тренеры это поняли и сразу отреагировали, поэтому этот футболист исключен из состава. В СМИ пишут ложную информацию», — говорится в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что «Бешикташ» хочет перехватить Влашича у московского ЦСКА.