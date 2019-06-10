Шестилетний мальчик из Ингушетии побил мировые рекорды

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Шестилетний Ибрагим Льянов из Ингушетии побил мировые рекорды по количеству отжиманий от пола за один подход и на большее их количество за два часа. Фиксацию рекордов провел в понедельник главный эксперт Книги рекордов России категории «Фитнес» Андрей Лобков на стометровой башне Согласия в Магасе, сообщает ТАСС.

«Ибрагим Льянов побил два рекорда, он смог отжаться больше Рахима Куриева - более 3202 раз, и на скорость - этого результата он достиг меньше, чем за два часа. На данный момент он отжался уже четыре тысячи раз», - сообщили в Министерстве спорта Ингушетии.

Также в Министерстве уточнили, что мальчик не останавливается на достигнутом и продолжает пытаться увеличивать свой рекорд.

Президент спортклуба «Чингиз» Магомед-Али Евлоев, воспитанником которого является рекордсмен, подарил мальчику двухкомнатную квартиру в Магасе.

Ранее сообщалось, что Рахим Куриев побил рекорд по отжиманию на брусьях.