Названа символическая сборная Лиги наций УЕФА
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал игроков символической сборной финала Лиги наций, сообщает «Советский спорт».
В команду вошли четыре игрока победившей в турнире сборной Португалии.
Так, вратарем сборной стал игрок сборной Англии Джордан Пикфорд, на защите должны были бы играть Кевин Мбабу и Мануэль Аканджи из сборной Швейцарии, а также португальские футболисты Рубен Диаш и Рафаэл Геррейру, голландец Маттейс де Лигт.
Хавбеками сборной были назначены игрок сборной Португалии Бернарду Силва и хавбек Нидерландов Френки де Йонг.
Нападающие символической сборной — голландец Мемфис Депай и португалец Криштиану Роналду.
Ранее защитник сборной Нидерландов поделился эмоциями от финала Лиги наций.