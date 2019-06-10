Названа символическая сборная Лиги наций УЕФА

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал игроков символической сборной финала Лиги наций, сообщает «Советский спорт».

В команду вошли четыре игрока победившей в турнире сборной Португалии.

Так, вратарем сборной стал игрок сборной Англии Джордан Пикфорд, на защите должны были бы играть Кевин Мбабу и Мануэль Аканджи из сборной Швейцарии, а также португальские футболисты Рубен Диаш и Рафаэл Геррейру, голландец Маттейс де Лигт.

Хавбеками сборной были назначены игрок сборной Португалии Бернарду Силва и хавбек Нидерландов Френки де Йонг.

Нападающие символической сборной — голландец Мемфис Депай и португалец Криштиану Роналду.

Ранее защитник сборной Нидерландов поделился эмоциями от финала Лиги наций.