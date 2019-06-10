Российский легкоатлет предложил отгулять банкет на $3 млн в Монако

<img src="//img.gazeta.ru/files3/409/11697409/1447691422_1-pic905-895x505-79886.jpg">

Российский прыгун в высоту Даниил Цыплаков высказался о решении совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), передает «Советский спорт».

«В ноябре у нас будет юбилей — четыре года как ВФЛА отстранена. Четыре года как мы своей прекрасной дружной компанией собираемся в городе-герое Жуковском и боремся за грамоты! Хочу поздравить всех таких же, как я — бессовестных и нечестных спортсменов, причастных к нашему отстранению.

Я все-таки предлагаю вернуть $3 млн, которые отдали ИААФ, и отгулять в ноябре на них прекрасный банкет где-нибудь в Монако на яхте. Желательно во время прохождения там следующего совета ИААФ», — написал Цыплаков в инстаграме.

Ранее двукратная чемпионка Европы в помещении в прыжках в длину Дарья Клишина поддержала призыв обладательницы золота чемпионата мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене об уходе в отставку руководства ВФЛА.