«Бостон» обыграл «Сент-Луис» и перевел серию финала НХЛ в седьмой матч

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«Бостон Брюинз» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли, передает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Сент-Луисе, завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Брэд Маршан, Брэндон Карло, Карсон Кульман, Давид Пастрняк и Здено Хара. У хозяев шайбу забросил Райан О'Райлли.

«Брюинз» сравняли счет в серии до четырех побед — 3-3. Решающий матч пройдет в Бостоне 13 июня.

НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. 6-й матч

«Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — «Бостон Брюинз» (Бостон) — 1:5 (0:1, 0:0, 1:4)

0:1 — Маршан (Пастрняк, Крюг) — 08:40 (5x3)

0:2 — Карло (Дебраск) — 42:31

0:3 — Кульман (Крейчи) — 50:15

1:3 — О'Райлли (Пьетранджело, Перрон) — 52:01

1:4 — Пастрняк — 54:06

1:5 — Хара (Маршан, Курали) — 57:41 (en)