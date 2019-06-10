Роналду попросил игрока сборной Нидерландов перейти в «Ювентус»

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Защитник сборной Нидерландов и амстердамского «Аякса» Маттейс Де Лигт заявил, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после финального матча Лиги наций посоветовал ему перейти в туринский «Ювентус», передает «Советский спорт».

«Роналду попросил меня перейти в «Ювентус». Я был немного шокирован, поэтому рассмеялся. Сначала я его не понял.

Сейчас я уеду в отпуск и тщательно обдумаю, что лучше для меня, после чего приму решение. Для такого молодого игрока, как я, важно перейти в клуб, где я смогу играть постоянно», — цитирует Де Лигта NOS.

Сборная Португалии одержала победу над командой Нидерландов со счетом 1:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.