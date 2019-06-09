Роналду занял пятое место по количеству проведенных матчей за сборную

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Нападающий и капитан сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду поставил новый рекорд, сообщает «Советский спорт».

В финале Лиги наций форвард проводит свой 158-1 матч за национальную команду.

По количестве встреч за сборную португалец вышел на пятое место в истории всех европейских игроков.

Он смог обогнать экс-хавбека сборной Эстонии Мартина Рейма, на счету которого 157 матчей.

Первым по этому показателю является голкипер итальянской сборной Джанлуиджи Буффон, проведя 176 встреч. Второе место занимает испанский вратарь Икер Касильяс со 167 матчами на счету. Тройку замыкает латвийский хавбек Виталий Астафьев с таким же показателем.

На четвертом месте расположился защитник сборной Испании Серхио Рамос, который провел 164 игры в составе национальной команды. А пятое теперь за Роналду.

За сборную Португалии он выступает с 2003 года. За все это время он смог стать автором 88 голов.

Ранее бывший игрок «Реала» рассказал о способе остановить Роналду.