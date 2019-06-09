Включивший гимн СССР во время награждения россиянок оргкомитет извинился
Организаторы этапа Гран-при по художественной гимнастике извинились перед российскими спортсменками за то, что включили гимн СССР во время церемонии награждения, сообщает ТАСС.
8 июня Дарью Трубникову и Арину Аверину награждали медалями под советский гимн. Соревнования проходили в чешском Брно.
«Мы приносим искренние извинения российской делегации и российским спортсменам за случившееся. Совершенная нами ошибка была не намеренной», — заявил однин из членов оргкомитета.
В турнирной таблице первое место заняла Трубникова с 83,750 баллами. На второй строчке расположилась Аверина, в ее активе было 82,800.
Завершает тройку победителей болгарка Катрин Тасева, которая смогла заработать 80,750 баллов.
Ранее сообщалось, что во время награждения российских гимнасток включили гимн СССР.