Дом игрока сборной Испании ограбили во время матча

<img src="//img.gazeta.ru/files3/817/11760817/1875287-39502733-2560-1440-pic905-895x505-5608.jpg">

Дом нападающего мадридского «Атлетико» и сборной Испании Альваро Мораты ограбили, когда футболист принимал участи в матче со сборной Фарерских островов в квалификации чемпионата Европы — 2020, сообщает «Советский спорт».

Как стало известно Marca, во время игры вооруженные грабители проникли в жилище спортсмена и похитили драгоценные вещи. В момент ограбления в доме находилась семья Мората — жена и двое сыновей. Никто из них не пострадал.

Полиция, прибывшая на место преступления, не смогла задержать злоумышленников.

Ранее сообщалось, что в Барселоне ограбили дом Шакиры и Пике.