На месте жестокого убийства борца в Москве организовали мемориал

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В районе Южнобутовской улицы Москвы установили импровизированный мемориал, посвященной трагически погибшем на этом месте мастеру спору по греко-римской борьбе Сергею Чуеву, сообщает «Пятый канал».

Отмечается, что мемориал с памятной табличкой соорудили местные жители, таким образом выразив соболезнования по поводу его смерти.

34-летний Чуев был убит компанией из трех молодых человек в ночь с 7 на 8 июня. Борец сделал замечание шумным хулиганам, которые приставали к беременной женщине. Преступники в ответ повалили его на землю и начали жестоко избивать, нанося удары в область головы ногами и руками. В итоге Чуев потерял сознание и упал в пруд, а злоумышленники продолжили наносить ему увечья, пока тело не ушло под воду.

Прохожие достали Чуева из воды и попытались откачать его, но спортсмен был уже мертв. Полиция возбудила уголовное дело по факту убийства борца, в ходе следственных действий уже задержаны главные подозреваемые.

Ранее сообщалось, что фотографии задержания подозреваемых в убийстве Чуева попали в Сеть.