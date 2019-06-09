Роналду остановил автобус ради фото с больным лейкемией ребенком

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Капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду отметился благородным поступком перед финалом Лиги наций, сообщает «Советский спорт».

Нападающий «Ювентуса» попросил водителя остановить автобус, чтобы сфотографироваться с юным болельщиком. Мальчик стоял около дороги с плакатом с просьбой в адрес форварда. Роналду ее выполнил.

«Криштиану Роналду, обними меня», — гласила надпись.

Как стало известно ESPN, ребенком оказался 11-летний Эдуард. Он болен лейкемией.

9 июня сборная Португалии в финале Лиги наций сыграет против команды Нидерландов. Матч начнется в 21.45 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Роналду оформил 53-й хет-трик в карьере.