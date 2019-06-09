Роналду остановил автобус ради фото с больным лейкемией ребенком
Капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду отметился благородным поступком перед финалом Лиги наций, сообщает «Советский спорт».
Нападающий «Ювентуса» попросил водителя остановить автобус, чтобы сфотографироваться с юным болельщиком. Мальчик стоял около дороги с плакатом с просьбой в адрес форварда. Роналду ее выполнил.
«Криштиану Роналду, обними меня», — гласила надпись.
Как стало известно ESPN, ребенком оказался 11-летний Эдуард. Он болен лейкемией.
9 июня сборная Португалии в финале Лиги наций сыграет против команды Нидерландов. Матч начнется в 21.45 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что Роналду оформил 53-й хет-трик в карьере.
¡ENORME GESTO DE CR7! Cristiano Ronaldo hizo parar el micro de Portugal al ver a este niño y lo hizo subir para sacarse una foto con él. pic.twitter.com/xmoWz92FyM— SportsCenter (@SC_ESPN) 8 июня 2019 г.