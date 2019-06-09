Сборная Франции сенсационно проиграла Турции в матче отбора Евро-2020
Сборная Франции по футболу уступила национальной команде Турции в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, сообщает «Советский спорт».
Встреча проходила на стадионе «Конья Бююкшехир» в Конье и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.
Счет в матче на 30-й минуте открыл защитник Кан Айхан, а еще спустя десять минут отличился турецкий хавбек Дженгиз Ундер.
Благодаря этой победе турки возглавили группу H, а действующие чемпионы мира остались на второй строчке.
Ранее сообщалось, что сборная Бельгии разгромила команду Казахстана в отборочном матче Евро-2020.
ЧЕ-2020 — квалификация. Группа H. 3-й тур
Турция — Франция — 2:0
Голы: 1:0 — Айхан, 30; 2:0 — Ундер, 40