Сборная Франции сенсационно проиграла Турции в матче отбора Евро-2020

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Сборная Франции по футболу уступила национальной команде Турции в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, сообщает «Советский спорт».

Встреча проходила на стадионе «Конья Бююкшехир» в Конье и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Счет в матче на 30-й минуте открыл защитник Кан Айхан, а еще спустя десять минут отличился турецкий хавбек Дженгиз Ундер.

Благодаря этой победе турки возглавили группу H, а действующие чемпионы мира остались на второй строчке.

Ранее сообщалось, что сборная Бельгии разгромила команду Казахстана в отборочном матче Евро-2020.

ЧЕ-2020 — квалификация. Группа H. 3-й тур

Турция — Франция — 2:0

Голы: 1:0 — Айхан, 30; 2:0 — Ундер, 40