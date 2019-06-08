Фото задержания подозреваемых в убийстве борца попали в Сеть

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Фотографии задержанных по подозрению в убийстве российского спортсмена, мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева попали в Сеть. Об этом сообщает РЕН-ТВ.

По информации источника, сотрудники Следственного комитета (СК) России при силовой поддержке Росгвардии и уголовного розыска отыскали предполагаемых преступников и выполнили план-перехват в районе Чечерсокаго проезда. Задержанные были арестованы во время обеда в одном из торговых центров Москвы.

Ранее сообщалось, что предполагаемые убийцы спортсмена будут доставлены в следственный отдел на допрос, в ходе которого сотрудники правоохранительных органов восстановят картину инцидента, а также установят мотив преступления.

Тело Сергея Чуева было обнаружено в ночь на 8 июня мск в парке на Южнобутовской улице. По словам очевидцев, трое неизвестных напали на беременную девушку, к которой начали приставать. Чуев, находившийся в это время рядом, подошел к толпе и вступил с преступниками в словесную перепалку. Конфликт перерос в драку, после чего Чуев был избит и выкинут в пруд. Самостоятельно выбраться из воды он не сумел.