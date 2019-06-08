Покер Дзюбы помог России разгромить Сан-Марино в отборе Евро-2020

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Сборная России по футболу одержала разгромную победу над командой Сан-Марино в матче третьего тура отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года. Встреча завершилась со счетом 9:0 в пользу подопечных Станислава Черчесова, сообщает «Советский спорт».

В составе победителей авторами забитых мячей стали капитан команды Артем Дзюба, который оформил покер, а также Федор Кудряшов, Антон Миранчук и Федор Смолов, записавший на свой счет дубль. Также автоголом отметился защитник сборной Сан-Марино Микеле Чеволи.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Таким образом, сборная России по итогам третьего тура осталась на втором месте в турнирной таблице группы I и набрала шесть очков. Команда Сан-Марино с нулем баллов осталась на последней строчке.

Следующим соперником коллектива Черчесова станет сборная Кипра. Игра состоится 11 июня в Нижнем Новгороде.

Евро-2020. Отборочный раунд. 3-й тур

Россия — Сан-Марино — 9:0

Голы: 1:0 — Чеволи - 25, 2:0 — Дзюба (пенальти) — 31, 3:0 — Кудряшов — 36, 4:0 — Миранчук — 41, 5:0 — Дзюба — 74, 6:0 — Дзюба — 76, 7:0 — Смолов — 78, 8:0 — Смолов — 83, 9:0 — Дзюба — 88