Об убитом в Москве мастере спорта по греко-римской борьбе рассказал его друг

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Сергей Поляков, близкий знакомый и друг убитого на юге Москвы мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева, рассказал о своем товарище. По его словам, они вместе были друзьями с детства, а Чуев помог ему приобщиться к спорту, а также тренировал детей. Кроме того, Поляков оценил эпизод, в ходе которого был убит его друг.

«Он заступился за девушку. Там сидели нетрезвые лица, которые хулиганили. К нему обратилась девушка с просьбой помочь пройти мимо них. Сергей помог, но ушел из жизни. Он постоянно заступался за людей. Никогда не проходил мимо. Всегда предотвращал правонарушение. Но при этом он никогда не проявлял агрессию. Всегда подходил к людям с улыбкой, разговаривал, и люди понимали. А что тут произошло, я даже не могу объяснить», — цитирует Полякова сайт телеканала «Звезда».

Ранее сообщалось, что сотрудники Следственного комитета при силовой поддержке Росгвардии задержали предполагаемых убийц Чуева.

По предварительным данным, Чуев, прогуливаясь со своей спутницей ночью на 8 июня, увидел, как трое неизвестных напали на беременную девушку. Как отмечают очевидцы произошедшего, спортсмен вступил с нападавшими в словесную перепалку, после чего те избили борца и выбросили его в пруд. Достать мужчину из воды удалось только при помощи очевидцев, которые вызвали спортсмену бригаду скорой помощи.