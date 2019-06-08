Тренер сборной Черногории уволен из-за отказа от участия в матче с Косово

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Главный тренер сборной Черногории серб Любиша Тумбакович был отправлен в отставку из-за отказа исполнять обязанности в матче отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 с командой Косово, передает «Советский спорт».

Отмечается, что отказались выходить на поле двое игроков сербского происхождения — Филип Стойкович и Мирко Иванич. По информации Vijesti, они приняли такое решение под давлением сербских фанатских группировок.

«Помимо того, что это стало неприятным сюрпризом, Тумбакович нарушил условия трудового соглашения. Исполком сожалеет, что давление из определенных кругов вынудило Стойковича и Иванича пропустить матч. Вещи, которые не связаны со спортом, в данном случае нанесли поражение спорту и футболу», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Футбольного союза Черногории.

Встреча между сборными Черногории и Косово, прошедшая в Подгорице, завершилась со счетом 1:1.