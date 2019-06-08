Заступившегося за беременную чемпиона по борьбе избили и утопили в Москве
Борец греко-римского стиля Сергей Чуев был убит на юго-западе Москве, передает РЕН ТВ.
По информации телеканала, спортсмен заступился за беременную женщину, к которой приставала компания из трех человек. Они жестоко избили Чуева, после чего он упал в пруд. Затем компания продолжила наносить удары, пока погибший не не ушел под воду.
Отмечается, что преступники скрылись с места трагедии.
Ранее сообщалось, что отец чемпиона мира по боям смешанного стиля (MMA) Магомеда Юнусилау 46-летнего Сулли Юнусилау скончался в больнице после избиения сотрудниками полиции.