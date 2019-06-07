Одноклубник поддержал Неймара в связи с обвинениями в изнасиловании

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Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Юлиан Дракслер поддержал своего одноклубника Неймара, которого обвиняют в изнасиловании, передает «Советский спорт».

«Не верю в то, что Неймар способен на такое. Я уверен, что в конечном итоге он окажется невиновным. Надеюсь, он уже скоро сможет сконцентрироваться на футболе. Сейчас у него и без того не самые легкие времена — он получил несколько травм, а тут еще и это», — цитирует Дракслера Mundo Deportivo.

На прошлой неделе Нажила Триндади написала на бразильца заявление в полицию, обвинив его в изнасиловании. Неймар отрицал вину и заявил, что стал жертвой мошенников. Кроме того, он опубликовал переписку с ней, на которой присутствовали интимные кадры. За это ему предстоит объясниться в полиции.

Ранее обвинившая Неймара в изнасиловании девушка впервые рассказала о случившемся.