Путин предложил журналистке из США сразиться на татами

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Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств предложил исполнительному редактору по международной политике агентства Bloomberg Розалинд Мэтисон сразиться на татами, передает РИА «Новости».

Во время мероприятия модератор встречи отметил, что американка увлекается тайским боксом.

«Не уверена, что я бы осмелилась выйти с вами на ринг», — сказала журналистка.

Глава российского государства отметил, что не пошел бы с ней на ринг сам.

«Не потому что вы дама, а потому что каждый должен заниматься своим делом. Я боксом никогда не занимался. На татами — пожалуйста, я готов с вами выйти поработать. Но здесь у меня будет конкурентное преимущество, я вас уверяю», — добавил Путин.

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