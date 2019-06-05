Хет-трик Роналду помог Португалии выйти в финал Лиги наций
Сборная Португалии победила Швейцарию в матче 1/2 финала Лиги наций УЕФА, передает «Советский спорт».
Встреча на стадионе «Драгау» в Порту завершилась со счетом 3:1.
В составе хозяев хет-трик на свой счет записал Криштиану Роналду. Голом престижа отметился Рикардо Родригес.
В финале турнира португальцы сыграют с победителем пары Нидерланды — Англия.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.
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