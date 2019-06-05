Выбежавшую в финале Лиги чемпионов девушку оштрафуют на большую сумму
Администрация Лиги чемпионов оштрафует американскую модель Кинси Волански, выбежавшую на поле в купальнике во время финального матча турнира, передает «Советский спорт».
Девушка прервала решающую встречу двух английских клубов «Тоттенхэма» и «Ливерпуля», закончившуюся со счетом 0:2 в пользу «красных».
Суммарный штраф Волански составит €15 тыс.
Девушка должна заплатить €5 тыс за то, что выбежала на поле домашнего стадиона мадридского «Атлетико» «Ванда Метрополитано».
Еще один штраф в размере €10 тыс выписан девушке в связи с размещенной на ее купальнике рекламой блога молодого человека Волански — русского пранкера, проживающего в США, Виталия Здоровецкого.
Ранее сообщалось, что задержанный после финала Лиги чемпиона фанат воссоединился с отцом.