Умер экс-президент УЕФА
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Леннар Юханссон умер 4 июня, сообщает «Советский спорт».
Экс-главе организации было 89 лет.
По информации футбольного союза, швед ушел из жизни после непродолжительной болезни.
Он занимал пост президента УЕФА с 1990 по 2007 годы.
По результатам голосования Юханссон уступил свое место Мишелю Платини.
Некоторое время он также являлся вице-президентом ФИФА.
В его честь был назван кубок юношеской лиги УЕФА.
Ранее умер Деннис Миллер.