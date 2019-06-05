Умер экс-президент УЕФА

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Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Леннар Юханссон умер 4 июня, сообщает «Советский спорт».

Экс-главе организации было 89 лет.

По информации футбольного союза, швед ушел из жизни после непродолжительной болезни.

Он занимал пост президента УЕФА с 1990 по 2007 годы.

По результатам голосования Юханссон уступил свое место Мишелю Платини.

Некоторое время он также являлся вице-президентом ФИФА.

В его честь был назван кубок юношеской лиги УЕФА.



Ранее умер Деннис Миллер.