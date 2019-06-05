Инфантино рассказал о страхах по поводу чемпионата мира в России

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Президент международной ассоциации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино поблагодарил Россию за проведение чемпионата мира в 2018 году на конгрессе организации, передает «Советский спорт».

По его словам, этот турнир стал лучшим в истории футбола.

Мы смогли организовать в России лучший чемпионат мира в истории. Все говорили, что Россия - жестокая, расистская, бюрократичная страна. Однако для нас она раскрылась с совершенно противоположной стороны. Потому что футбол — это игра, которая не разделяет, а объединяет людей. Так что нам бы очень хотелось сказать большое спасибо России за организацию такого турнира», — заявил 49-летний итальянец.

«Спасибо, Россия», — добавил он по-русски.

Ранее сообщалось, что умер экс-президент УЕФА.