Бойфренд выбежавшей в финале ЛЧ модели прокомментировал инцидент

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Российский пранкер Виталий Здоровецкий, проживающий в США, дал комментарий по поводу инцидента, случившегося во время матча финала Лиги чемпионов, с участием американской модели Кинси Волански, передает «Спорт-Экспресс».

Девушка прорвала кордон и выбежала на поле в одном купальнике, прервав решающую встречу двух английских команд — «Ливерпуля» и «Тоттенхэма».

Матч закончился со счетом 2:0 в пользу «красных».

Россиянин рассказал, что тоже посетил игру, однако ему пришлось прибегнуть к маскировке, потому как Здоровецкий находится в стоп-листе почти всех стадионов мира.

«Я хотел вживую посмотреть, как она сделает это, поддержать ее», — заявил пранкер.

Он также отметил, что мог бы выбежать на поле в одежде с надписью «Виталий без цензуры», а также сообщил, что хотел совершить эту акцию во время ЧМ-2018, однако охрана не дала ему это сделать.

Ранее сообщалось, что выбежавшей в финале Лиги чемпионов полуголой модели вернули аккаунт.