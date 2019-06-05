Бойфренд выбежавшей в финале ЛЧ модели прокомментировал инцидент
Российский пранкер Виталий Здоровецкий, проживающий в США, дал комментарий по поводу инцидента, случившегося во время матча финала Лиги чемпионов, с участием американской модели Кинси Волански, передает «Спорт-Экспресс».
Девушка прорвала кордон и выбежала на поле в одном купальнике, прервав решающую встречу двух английских команд — «Ливерпуля» и «Тоттенхэма».
Матч закончился со счетом 2:0 в пользу «красных».
Россиянин рассказал, что тоже посетил игру, однако ему пришлось прибегнуть к маскировке, потому как Здоровецкий находится в стоп-листе почти всех стадионов мира.
«Я хотел вживую посмотреть, как она сделает это, поддержать ее», — заявил пранкер.
Он также отметил, что мог бы выбежать на поле в одежде с надписью «Виталий без цензуры», а также сообщил, что хотел совершить эту акцию во время ЧМ-2018, однако охрана не дала ему это сделать.
Ранее сообщалось, что выбежавшей в финале Лиги чемпионов полуголой модели вернули аккаунт.