Экс-глава «Формулы-1» рассказал о состоянии Шумахера

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Экс-генеральный промоутер,а также управляющий директор «Формулы-1» Берни Экклстоун дал комментарий по поводу состояния чемпиона турнира Михаэля Шумахера, передает «Советский спорт».

О немецком автогонщике Экклстоун рассказал в трейлере к фильму Schumacher.

«Он все еще не с нами. Однако в тот момент, когда ему станет лучше, он ответит на все наши вопросы», — заявил бывший промоутер.

Ожидается, что фильм выйдет 5 декабря 2019 года в Германии и Австрии.

Как сообщает Mirror, создатели киноленты консультировались с семьей спортсмена и, в частности, с его женой Коринной.

Сюжет картины построен вокруг жизни и карьеры гонщика. Особе внимание будет уделено истории его падения во время катания на горных лыжах, которое привело к травме головы.

По информации СМИ, состояние чемпиона «Формулы-1» улучшается. Он больше не прикован к постели — гонщик в настоящее время живет с семьей.

Травму, после которой Шумахер впал в кому, 50-летний немец получил в 2013 году во время спуска на лыжах в Альпах.

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