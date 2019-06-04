«Реал» примет 11-летнего сына погибшего в аварии футболиста
Сын погибшего экс-игрока «Реала» Хосе Антонио Рейеса продолжит обучение в системе «королевского клуба», передает «Советский спорт».
Как сообщает The Sun, единственный сын спортсмена присоединится к «Реалу» в следующем сезоне.
В этом сезоне 11-летний футболист помог «Леганесу» выиграть чемпионат в своей возрастной категории. Также мальчик стал лучшим бомбардиром турнира.
Стоит отметить, что его отец, Рейес-старший, погиб 1 июня в страшном ДТП по дороге в родной город.
Ранее стало известно, за что раскритиковали погибшего футболиста.