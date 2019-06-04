«Реал» примет 11-летнего сына погибшего в аварии футболиста

<img src="//img.gazeta.ru/files3/397/12390397/RTX6XLI5-pic905-895x505-21135.jpg">

Сын погибшего экс-игрока «Реала» Хосе Антонио Рейеса продолжит обучение в системе «королевского клуба», передает «Советский спорт».

Как сообщает The Sun, единственный сын спортсмена присоединится к «Реалу» в следующем сезоне.

В этом сезоне 11-летний футболист помог «Леганесу» выиграть чемпионат в своей возрастной категории. Также мальчик стал лучшим бомбардиром турнира.

Стоит отметить, что его отец, Рейес-старший, погиб 1 июня в страшном ДТП по дороге в родной город.

Ранее стало известно, за что раскритиковали погибшего футболиста.