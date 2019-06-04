Хачанов станет седьмым россиянином в топ-10 рейтинга АТР
Россиянин Карен Хачанов впервые в карьере войдет в список десяти лучших теннисистов мира, передает «Советский спорт».
Подобное достижение покорилось спортсмену благодаря выходу в четвертьфинал «Ролан Гаррос».
Хачанов станет седьмым представителем России, которому покорилось такое достижение. Ранее в топ-10 рейтинга АТР были Евгений Кафельников, Марат Сафин, Николай Давыденко, Михаил Южный, Андрей Чесноков, Александр Метревели.
Стоит отметить, что за выход в полуфинал грунтового турнира Хачанов поборется с представителем Австралии Домиником Тимом.
Ранее Хачанов стал первым россиянином с 2010 года, вышедшим в 1/4 финала «РГ».