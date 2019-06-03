В Кремле отреагировали на возможный недопуск России на ОИ-2020
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможном недопуске сборной на Олимпийские игры 2020 года в Токио.
«Нет, нам об этом ничего неизвестно» — цитирует Пескова РИА «Новости».
Пресс-секретарь отметил, что не издание дает разрешение на выступление на Олимпиаде.
По информации Sunday Times, отстраненный за нарушение антидопинговых правил прыгун в высоту Данил Лысенко подделал документы, согласно которым он не мог присутствовать на допинг-контроле. В издании отметили, что в ВФЛА знали о фальсификации.
Ранее немецкий журналист Хайо Зеппельт поделился мнением о скандале вокруг Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).