В Кремле отреагировали на возможный недопуск России на ОИ-2020

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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможном недопуске сборной на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

«Нет, нам об этом ничего неизвестно» — цитирует Пескова РИА «Новости».

Пресс-секретарь отметил, что не издание дает разрешение на выступление на Олимпиаде.

По информации Sunday Times, отстраненный за нарушение антидопинговых правил прыгун в высоту Данил Лысенко подделал документы, согласно которым он не мог присутствовать на допинг-контроле. В издании отметили, что в ВФЛА знали о фальсификации.

Ранее немецкий журналист Хайо Зеппельт поделился мнением о скандале вокруг Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).