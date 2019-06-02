Сын погибшего футболиста Рейеса написал письмо отцу
Старший сын экс-игрока сборной Испании Хосе Антонио Рейеса написал сообщение своему отцу, передает «Советский спорт».
футболист разбился в ДТП 1 июня на выезде из родного города.
«Это последний момент, который мы провели вместе, папа. В тот день ты давал мне советы, как и всегда, но сегодня ты больше не вернёшься, и это очень тяжёлый день для меня! Я всегда буду очень гордиться тобой, папа. Мы проводили времени вместе не столько, сколько хотели, но только мы с тобой знаем, как сильно мы любим друг друга!
Я знаю, что с небес ты позаботишься обо мне, я никогда не забуду тебя! Я люблю тебя, папа!» — написал Хосе Рейес-младший в инстаграме.
Ранее сообщалось, что Неймар обвинен в изнасиловании.