Глава ОКР опроверг информацию об отстранении России от Олимпиады-2020
Олимпийский комитет России прокомментировал статью о допинг-скандале с российским прыгуном в высоту Данилом Лысенко, передает «Советский спорт».
В материале британских СМИ сообщалось, что из-за этой ситуации Россию могут не допустить до участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио.
Президент комитета Станислав Поздняков заявил, что эта статья является спекуляцией.
«Не вижу смысла в том, чтобы комментировать статью британских СМИ. Мы опираемся только на официальную позицию Международного олимпийского комитета», — заявил глава ОКР.
Поздняков также добавил, что руководство МОК подтвердило, что отечественная команда примет участие в ОИ-2020.
Ранее глава ВФЛА прокомментировал скандальную статью о допинге в России.