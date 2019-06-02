Глава ОКР опроверг информацию об отстранении России от Олимпиады-2020

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Олимпийский комитет России прокомментировал статью о допинг-скандале с российским прыгуном в высоту Данилом Лысенко, передает «Советский спорт».

В материале британских СМИ сообщалось, что из-за этой ситуации Россию могут не допустить до участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Президент комитета Станислав Поздняков заявил, что эта статья является спекуляцией.

«Не вижу смысла в том, чтобы комментировать статью британских СМИ. Мы опираемся только на официальную позицию Международного олимпийского комитета», — заявил глава ОКР.

Поздняков также добавил, что руководство МОК подтвердило, что отечественная команда примет участие в ОИ-2020.

Ранее глава ВФЛА прокомментировал скандальную статью о допинге в России.