Неймар высказался об обвинениях в изнасиловании
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар прокомментировал обвинения в изнасиловании, передает «Советский спорт».
«Из-за вымогательства меня заставляют разоблачать мою личную жизнь и жизнь моей семьи», — написал Неймар под видео, опубликованном в инстаграме.
По словам потерпевшей, действия насильственного характера игрок совершил 15 мая в одном из отелей французской столицы. Отмечалось, что девушка прилетела в Париж после переписки со спортсменом в инстаграме.
Сообщалось, что Неймар оплатил ей билеты, а также снял номер в отеле. Находившийся в нетрезвом виде футболист сначала домогался до девушки, а потом изнасиловал ее.
Ранее отец Неймара отреагировал на обвинение сына в изнасиловании.