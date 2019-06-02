Неймар высказался об обвинениях в изнасиловании

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар прокомментировал обвинения в изнасиловании, передает «Советский спорт».

«Из-за вымогательства меня заставляют разоблачать мою личную жизнь и жизнь моей семьи», — написал Неймар под видео, опубликованном в инстаграме.

По словам потерпевшей, действия насильственного характера игрок совершил 15 мая в одном из отелей французской столицы. Отмечалось, что девушка прилетела в Париж после переписки со спортсменом в инстаграме.

Сообщалось, что Неймар оплатил ей билеты, а также снял номер в отеле. Находившийся в нетрезвом виде футболист сначала домогался до девушки, а потом изнасиловал ее.

Ранее отец Неймара отреагировал на обвинение сына в изнасиловании.