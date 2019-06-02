Появились подробности скандала, грозящего РФ недопуском на Олимпиаду-2020
Стали известны новые подробности скандала, который может грозить России недопуском на Олимпийские игры — 2020, сообщает «Советский спорт».
Это может произойти из-за того, что российский прыгун в высоту Данил Лысенко оказался замешан в допинговом скандале.
По информации The Sunday Times, чиновники собирались помочь спортсмену уклониться от ответственности за то, что он не сообщил свое реальное местоположение допинг-офицерам в прошлом году.
Расследование инцидента может привести к тому, что российская команда по легкой атлетике может быть не допущена до международных соревнований.
Ранее сообщалось, что Россию могут отстранить от Олимпиады-2020.