Появились подробности скандала, грозящего РФ недопуском на Олимпиаду-2020

<img src="//img.gazeta.ru/files3/58/11596058/RIAN_3170984.HR.ru-pic905-895x505-28415.jpg">

Стали известны новые подробности скандала, который может грозить России недопуском на Олимпийские игры — 2020, сообщает «Советский спорт».

Это может произойти из-за того, что российский прыгун в высоту Данил Лысенко оказался замешан в допинговом скандале.

По информации The Sunday Times, чиновники собирались помочь спортсмену уклониться от ответственности за то, что он не сообщил свое реальное местоположение допинг-офицерам в прошлом году.

Расследование инцидента может привести к тому, что российская команда по легкой атлетике может быть не допущена до международных соревнований.

Ранее сообщалось, что Россию могут отстранить от Олимпиады-2020.