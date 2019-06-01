Стала известна личность выбежавшей на поле ЛЧ полуголой фанатки

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Была установлена личность девушки, выбежавшей на поле в купальнике во время финального матча Лиги чемпионов, передает «Советский спорт».

Решающая встреча проходит между двумя английскими клубами — «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».

Сообщается, что эту смелую девушку зовут Кинси Волански. Она является американской актрисой и моделью.

Волански часто снимается для обложек мужских журналов. Она также ведет инстаграм, причем довольно успешно. На модель подписано 400 тысяч человек.

Ожидается, что после ее выходки во время турнира, это число вырастет.

Есть предположения, что в инциденте частично виноват русский блогер, проживающий в США, Виталий Здоровецкий. Он также выбегал на поле во время финала чемпионата мира 2014 года. Молодой человек опубликовал за день до игры видео с девушкой, пообещав сюрприз.

Финальный матч Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» проходит в Мадриде на домашнем стадионе «Атлетико» «Ванда Метрополитано».

«Газета.Ру» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что на поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая фанатка.