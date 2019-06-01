В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП Рейеса

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В Сети появилось фото машины экс-хавбека «Атлетико», «Севильи» и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает «Советский спорт».

ДТП произошло 1 июня. Помимо футболиста в автомобиле находились его двоюродные братья, которые тоже погибли. Спортсмену было 35 лет.

На фотографии видны серьезные повреждения машины.

Сообщалось, что причиной аварии могло стать превышение скорости.

На счету Рейрса пять побед в Лиге Европы — трижды в составе «Севильи» и два раза в составе «Атлетико».

Он также является чемпионом Испании в составе «Реала», а также чемпионом Англии и обладателем Кубка старны в составе «Арсенала».

Он провел 22 матча за сборную Испании.

Ранее экс-хавбек «Барселоны» выразил соболезнования по поводу гибели Рейеса.