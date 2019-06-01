Медведева исполнила песню Леди Гаги вместе с американским фигуристом

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Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева спела песню Леди Гаги «Shallow» вместе с американским фигуристом Джонни Вейером, передает «Советский спорт».

Видеозапись поющих спортсменов была опубликована в инстаграме 34-летнего американца.

«Живем полной жизнью в Японии. Можем в полной мере оценить музыкальный выбор императрицы Елизаветы Туктамышевой», – подписал публикацию Вейр.

На видео Туктамышева выступает на льду под песню американской поп-звезды в то время как, фигуристы душевно подпевают.

«АААААААААААААААААА», – отреагировала в комментариях Медведева на опубликованное видео.

В настоящее время фигуристы выступают на ледовом шоу Fantasy On Ice в Японии.

Ранее 10-летний ученик Этери Тутберидзе прыгнул четверной тулуп на пляже.