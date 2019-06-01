Медведева исполнила песню Леди Гаги вместе с американским фигуристом
Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева спела песню Леди Гаги «Shallow» вместе с американским фигуристом Джонни Вейером, передает «Советский спорт».
Видеозапись поющих спортсменов была опубликована в инстаграме 34-летнего американца.
«Живем полной жизнью в Японии. Можем в полной мере оценить музыкальный выбор императрицы Елизаветы Туктамышевой», – подписал публикацию Вейр.
На видео Туктамышева выступает на льду под песню американской поп-звезды в то время как, фигуристы душевно подпевают.
«АААААААААААААААААА», – отреагировала в комментариях Медведева на опубликованное видео.
В настоящее время фигуристы выступают на ледовом шоу Fantasy On Ice в Японии.
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