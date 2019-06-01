Названа вероятная причина ДТП с участием Рейеса
Полиция начала расследование ДТП, в котором погиб бывший полузащитник «Севильи», «Атлетико», «Арсенала» и «Реала» Хосе Антонио Рейес, сообщает «Советский спорт».
По информации Diario de Sevilla, автомобиль, в котором находился 35-летний Рейес и его 23-летний двоюродный брат, вылетел с трассы и загорелся. В машине также находился еще один пассажир, он выжил и был доставлен в больницу с 60 процентами ожогов тела.
Официальная версия еще не объявлена, но сообщается, что авария могла произойти из-за сильного превышения скорости. Некоторые источники утверждают, что скорость могла быть близка к 200 км в час.
Ранее сообщалось, что финал Лиги чемпионов начнется с минуты молчания в память о Рейесе.