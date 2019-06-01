Игрок «Баварии» сыграл инопланетянина в четвертой части «Людей в черном»

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Защитник мюнхенской «Баварии» Жером Боатенг стал звездой кино, сообщает «Советский спорт».

Бывший футболист сборной Германии, по его словам, принял участие четвертой части «Людей в черном». В картине спортсмен исполнил роль инопланетянина.

«Я был большим поклонником вселенной «Люди в черном» с самого первого фильма. Поступило предложение от Sony Pictures принять участие в съемках нового фильма. Я был приятно удивлен и чрезвычайно рад. Это точно будет уникальный и особенный опыт — вскоре увидеть себя на большом экране», — приводит слова немца Welt.

30-летний Боатенг является чемпионом мира 2014 года в составе сборной Германии.

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