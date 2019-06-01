Волейболисты сборной России уступили Франции в матче Лиги наций
Сборная России по волейболу стартовала с поражения в Лиге наций, сообщает РИА «Новости».
В дебютном матче на турнире россияне уступили команде Франции. Поединок завершился поражением сборной России со счетом 1-3 (19:25, 22:25, 25:20, 23:25). Самыми результативными игроками в состав проигравших стали Егор Клюка, набравший 20 очков.
Свою следующую игру в рамках соревнований сборная России проведет 1 июня против команды Японии.
Ранее сообщалось, что экс-волейболист казанского «Зенита» Игорь Юдин может сесть в тюрьму в Польше.
Волейбол. Лига наций. Мужчины
Первая игровая неделя. Нови-Сад, Сербия
Россия — Франция — 1:3 (19:25, 22:25, 25:20, 23:25)