Назван наиболее выбираемый победителями музыкант для выхода на бой в UFC
Победители поединков Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) чаще всего выходили в октагон под композиции американского рэп-артиста Эминема, передает «Советский спорт».
«В новейшей истории промоушена под Эминема 75 раз выходили в октагон будущие победители боя. Чаще, чем под кого-либо другого в истории организации.
Второе место принадлежит рэперу DMX. Под его треки побеждали 64 раза», — говорится на сайте Sherdog.
Ранее российский певец Егор Крид рассказал об отношении к чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову.