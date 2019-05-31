Назван наиболее выбираемый победителями музыкант для выхода на бой в UFC

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Победители поединков Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) чаще всего выходили в октагон под композиции американского рэп-артиста Эминема, передает «Советский спорт».

«В новейшей истории промоушена под Эминема 75 раз выходили в октагон будущие победители боя. Чаще, чем под кого-либо другого в истории организации.

Второе место принадлежит рэперу DMX. Под его треки побеждали 64 раза», — говорится на сайте Sherdog.

Ранее российский певец Егор Крид рассказал об отношении к чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову.