Защита Мамаева попросила помощи у Москальковой

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Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, заявил, что защита попросила уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову оказать помощь в восстановлении прав его клиента и нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина.

«В апелляционных жалобах защитников обращается внимание на то обстоятельство, что судом первой инстанции допущена судебная ошибка, повлекшая незаконное осуждение лиц, привлеченных к уголовной ответственности.

Имеются основания для оправдания по части обвинения и переквалификации на менее тяжкий состав с незамедлительным освобождением из-под стражи», — цитирует Бушманова ТАСС.

Адвокат отметил, что попросил Москалькову направить уполномоченного сотрудника для участия в заседании Мосгорсуда 13 июня, на котором будет рассмотрена апелляция на приговор Пресненского суда.

«Также прошу обратиться к Ольге Егоровой с информационным письмом о выявленных нарушениях прав незаконно осужденных и длительно содержащихся под стражей Мамаева, братьев Кокориных и Протасовицкого», — заявил Бушманов.

8 мая Пресненский суд приговорил Кокорина к 1,5 года колонии общего режима, Мамаева — к году и пяти месяцам.

Ранее сообщалось, что полузащитник может продолжить карьеру в екатеринбургском «Урале» после освобождения.