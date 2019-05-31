Наставник сборной Германии Лёв госпитализирован

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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв госпитализирован из-за проблем со здоровьем, передает «Советский спорт».

Как сообщает Focus со ссылкой на Bild, Лёва положили в больницу в связи с нарушением кровообращения, вызванным травмой, полученной на одной из тренировок.

С наибольшей вероятностью Лёв пропустит ближайшие матчи сборной Германии в отборочном турнире чемпионата Европы – 2020. 8 июня команда встретится на выезде с Беларусью, а 11 июня в Майнце примет Эстонию.

Именно этот специалист привел Германию к долгожданному золоту чемпионата мира в 2014 году.

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