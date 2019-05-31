Боксер Фьюри дал совет противникам «ударить его битой»
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал о своем моральном состоянии, передает «Советский спорт».
Фьюри чувствует себя на миллион процентов лучше, чем раньше.
«Чувствую себя на миллион процентов лучше, чем раньше. Готов к любому сопернику, которого поставят передо мной. Все они сделаны из крови и костей. Мне плевать, кто выйдет против меня, результат будет неизменным.
Если эти чемпионы не смогли победить меня после всего, что я пережил, то как они планируют побить меня в будущем? Хотя им стоит попробовать. Подкрадитесь ко мне глубокой ночью, пока буду спать, и ударьте по голове бейсбольной битой со всего размаха. Хотя даже тогда я встану и изобью вас», — приводит слова Фьюри BoxinGScene.