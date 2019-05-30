Овечкин и Нурмагомедов номинированы на звание спортсмена года

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Форвард сборной России и «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин номинирован на звание лучшего спортсмена года по версии GQ, передает «Советский спорт».

Также в число номинантов попали чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов, трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту Павел Кулижников, прыгун с трамплинов Евгений Климов и теннисист Карен Хачанов.

Ранее сообщалось, что сборная России вернулась в Москву после чемпионата мира по хоккею — 2019, который прошел в Словакии.