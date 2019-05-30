Объявлен лучший игрок финала Лиги Европы

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Полузащитник лондонского «Челси» Эден Азар признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, передает «Советский спорт».

В финале турнира, прошедшего в Баку, «синие» одержали победу над лондонским «Арсеналом» со счетом 4:1. Азар стал автором дубля, а также отдал результативную передачу. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Также на звание лучшего игрока финала Лиги Европы претендовали игроки «Челси» Оливье Жиру, Педро Родригес и Эмерсон Палмери.

Ранее сообщалось, что финал Лиги Европы «Челси» — «Арсенал» посетил Абрамович.