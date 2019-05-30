Футболист «Челси» вышел на церемонию награждения на костылях
Защитник «Челси» Антонио Рюдигер не смог выступить в финале Лиги Европы из-за травмы, передает «Советский спорт».
Игроку пришлось пропустить матч с «Арсеналом», но он все равно прилетел в Баку поддержать команду.
По итогу встречи победителем турнира стал «Челси». Аристократы разгромили канониров со счетом 4:1.
Несмотря на то, что 26-летний немец был на костылях, он все равно принял участие в церемонии награждения команды.
В конце апреля Рюдигер перене операцию на мениске левого колена.
Ожидается, что футболист вернется на поле уже в следующем сезоне.
В 2017 году футболисты «Манчестер Юнайтед» оказались в похожем положении. Златан Ибрагимович, Маркос Рохо и Люк Шоу приехали на финальный матч, проходивший тогда в Стокгольме, чтобы поддержать команду. Игроки «МЮ» также были все втроем на костылях.
Ранее российского журналиста не пустили на финал Лиги Европы из-за Мхитаряна.
Антонио Рюдигер проковылял по стопам прежних победителей #ЛигаЕвропы ��♂️�� pic.twitter.com/S2PG9oVcKo— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 29 мая 2019 г.