Футболист «Челси» вышел на церемонию награждения на костылях

<img src="//img.gazeta.ru/files3/707/10728707/Rudiger-pic905-895x505-53281.png">

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер не смог выступить в финале Лиги Европы из-за травмы, передает «Советский спорт».

Игроку пришлось пропустить матч с «Арсеналом», но он все равно прилетел в Баку поддержать команду.

По итогу встречи победителем турнира стал «Челси». Аристократы разгромили канониров со счетом 4:1.

Несмотря на то, что 26-летний немец был на костылях, он все равно принял участие в церемонии награждения команды.

В конце апреля Рюдигер перене операцию на мениске левого колена.

Ожидается, что футболист вернется на поле уже в следующем сезоне.

В 2017 году футболисты «Манчестер Юнайтед» оказались в похожем положении. Златан Ибрагимович, Маркос Рохо и Люк Шоу приехали на финальный матч, проходивший тогда в Стокгольме, чтобы поддержать команду. Игроки «МЮ» также были все втроем на костылях.

Ранее российского журналиста не пустили на финал Лиги Европы из-за Мхитаряна.